"Правильно и логично": Мерц сделал громкое заявление об ударах по НПЗ в России

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц считает украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам инфраструктуры правильными и логичными, поскольку они ограничивают способность российского правительства и армии вести войну против Украины.

Об этом он заявил в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе.

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По словам Мерца, Россия пытается максимально усложнить зимний период для Украины, нанося удары по её инфраструктуре. Поэтому Украина имеет право наносить ответные удары по объектам, обеспечивающим функционирование российской военной машины.

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«Делается всё, чтобы усложнить этой стране зиму. И на этом фоне, с моей точки зрения, вполне правильно, логично и понятно, когда Украина со своей стороны также наносит удары по целям в России, которые препятствуют ведению войны российским правительством и российской армией», — подчеркнул канцлер.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об объектах коммуникаций и энергоснабжения. По словам Мерца, такие удары являются одним из способов, с помощью которых Украина может продемонстрировать готовность защищаться от российской агрессии.

«Это, очевидно, единственные возможности, которые есть у Украины, чтобы дать России понять, что она готова действительно серьезно защищаться», — заявил глава немецкого правительства.

Мерц также подтвердил, что европейские страны намерены продолжать оказывать поддержку Украине зимой, на рубеже 2026–2027 годов и в течение следующего года. По его словам, Европейская комиссия в настоящее время оценивает финансовые потребности Киева, а выделенных ранее 90 млрд евро на 2026–2027 годы может оказаться недостаточно.

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«Мы знаем, что этих денег нам не хватит, что Украине не хватит этих денег», — отметил канцлер. Он ожидает, что вопрос о дополнительном финансировании придется вновь рассматривать в ноябре и декабре.

Мерц подчеркнул, что поддержка Украины отвечает интересам самой Европы. По его словам, российская агрессия направлена не только против территориальной целостности Украины, но и против политического устройства на всем европейском континенте.

«Мы помогаем Украине, причем в собственных европейских интересах. Мы знаем, что поставлено на карту в связи с Украиной», — подчеркнул он, добавив, что Европа будет активизировать усилия по поддержке украинной обороны.

Удары по российским НПЗ — последние новости

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что возобновление Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам является вполне обоснованным и целесообразным решением.

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Президент Зеленский отметил, что Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), поскольку Россия продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре в то время, как Киев в течение трёх дней воздерживался от подобных ударов.

В ответ Кремль вновь обвиняет Украину в якобы нежелании мира и даже в срыве энергетического перемирия.

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