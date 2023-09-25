"Правильно сделал": Кадыров выложил видео, где его сын избивает арестованного

Кадыров признал, что его сын избил 19-летнего уроженца Украины Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

На официальной странице скандального главы Чечни Рамзана Кадырова видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает фигуранта дела о сожжении Корана Никиту Журавеля, находящегося в СИЗО в Грозном.

Кадыров прокомментировал, что гордится поступком сына и заявил, что тот "побил и правильно сделал".

"Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку – правдивую и честную...

Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание", – заявил "дон-дон".

Он добавил, что гордится поступком сына: "Я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор».

Среднему сыну Кадырова Адаму 15 лет. Известно, что он занимался смешанными единоборствами.

Видео с избиением мы не публикуем из этических соображений

Дело Никиты Журавеля

19-летнего уроженца Украины Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. Его россияне обвиняют его в том, что он якобы "за вознаграждение от украинских спецслужб" сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде.

Против парня завели уголовное дело "об оскорблении чувств верующих". Затем его передали в Чечню.

Никита Журавель за решеткой / Фото: Фото из открытых источников

16 августа так называемая "уполномоченная по правам человека РФ" Татьяна Москалькова рассказала, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. После этого российские правозащитники просили перевести Журавеля из Чечни в учреждение службы другого региона.

"По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет", – заявила член "Совета по правам человека" при Путине Ева Меркачева.

Что известно о Журавеле

Никита Журавель родился в украинском Севастополе. Когда РФ захватила Крым, мальчику было всего 10 лет. Судя по его странице в VK, он попал под влияние российской пропаганды.

Скриншот поста на странице Никиты в VK

Профиль юноши в кадровом онлайн-сервисе утверждает, что Никита свободно владеет украинским языком, а английским — на продвинутом уровне.

Напомним, в Главном управлении разведки Украины отреагировали на слухи о вероятной смерти Кадырова и сообщили, что "дон-дон" пока жив, но в тяжелом состоянии.

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