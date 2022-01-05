Правительственный борт РФ, летевший из России в Казахстан, посреди маршрута скрыл свой рейс

Правительственный борт РФ, летевший из России в Казахстан, посреди маршрута скрыл свой рейс

Российский самолет совершал полет из России в охваченный протестами Казахстан.

Самолет правительства РФ, совершавший полет из России в охваченный протестами Казахстан, по неизвестным причинам решил скрыть свой маршрут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор независимого новостного сайта Aq Zhayiq Азамат Майтанов.

По его данным, борт принадлежит Российской Федерации. Борт 5 января совершал полет из Международного аэропорта "Внуково" в России, в Казахстан, где четвертый день продолжаются массовые протесты. Однако по неизвестным обстоятельствам Ту-214 российского "правительственного отряда" посреди рейса скрыл свой маршрут.

Азамат Майнов для подтверждения этой информации опубликовал скрин фото, сделанный с портала Flightradar24, который в реальном времени позволяет наблюдать за маршрутами воздушных судов.

Скрин: Azamat Maitanov

Свой маршрут российский самолет Ту-214 скрыл, как вошел в воздушное пространство Казахстана. Среди вариантов, куда он мог лететь, Майтанов называет аэропорт в Актау или Алматы, или даже столица Нур-Султан.

Коротко о протестах в стране:

В Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу , в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.

в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год. Также он сообщил о первых жертвах в результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители.

результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители. Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января из — за массовых протестов.

Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

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