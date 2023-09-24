В Правительство Армении обвинили российские СМИ в гибридной войне

Глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в гибридной войне против его страны.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, российские пропагандисты разгоняют дезинформацию о том, что 20 сентября протестующие в Ереване ворвались в здание правительства и там "встречали американских десантников".

"Кажется, в гибридной войне, развязанной российскими СМИ против Армении, обещания были как в известной сказке: тому, кто скажет величайшую ложь, достанется половина дворца/Кремля", — написал Арутюнян.

Он подчеркнул, что в тот день протестующие не штурмовали правительство и тем более "ни одного американского десантника там не было".

"Как так получилось, что худшими пропагандистами российских телеканалов являются армяне: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габриэлянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и т.д.", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности подписать мирное соглашение с Арменией.

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