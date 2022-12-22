Правительство Австрии продлило временную защиту для украинских беженцев до 2024 года

В настоящее время в стране зарегистрировано более 90 тысяч переселенцев из Украины

Австрийское правительство приняло решение продлить действие временной защиты для вынужденных переселенцев из Украины, а также право легально находиться на территории страны до 4 марта 2024 года.

Соответствующее постановление было принято Советом министров Австрии 21 декабря, сообщает Укринформ.

Принятый документ вносит изменения в постановление федерального правительства Австрии от 11 марта 2022 г., в котором указывалось право украинцев на проживание на территории страны.

"Временное право на жительство действует до 4 марта 2024 года", — говорится в принятом документе.

В МИД страны заявили, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 90 тысяч переселенцев из Украины, из которых 56 тысяч находятся на обеспеченные правительству.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрийский парламент принял постановление, в которое признал Голодомор 1932-1933 в Украине лет "ужасным преступлением" сталинского режима.

Кроме того, ранее мы информировали, что Австрия призвала Россию прекратить войну и сесть за стол переговоров.

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