Правительство Болгарии забирает порт, который контролирует российская компаниия

Болгарский парламент проголосовал за законопроект, предусматривающий возвращение под контроль государства порта Росенец, который находится в концессии российской компании Лукойл.

Также читайте Болгария предоставила Украине самый большой пакет военной помощи: что в него вошло

Об этом информирует Reuters.

После того, как договоры о концессии прекратят свое действие, российская компания сможет и дальше пользоваться нефтяным терминалом, но будет обязана платить за это деньги болгарскому правительству.

Сообщается, что порт Росенец имеет единственный специализированный нефтяной терминал на болгарском побережье Черного моря и был под контролем российской компании с 2011 года, когда ей был предоставлен его в концессию на 35 лет.

Законопроект, расторгающий договор о концессии, предлагает лишать Россию возможности использовать болгарские предприятия для заработка денег на войну. Также это решение будет способствовать выполнению санкций Евросоюза и поддержит заявку Болгарии на вступление в Шенгенскую зону.

Напомним, ранее сообщалось, что Болгария запрещает доступ ко всем своим портам для судов, зарегистрированных в российском морском реестре, независимо от флага, под которым они плавают.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство островного государства Антигуа и Барбуды в Карибском море заявило, что больше не будет содержать в своей гавани суперяхту, которая, вероятно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.

Читайте также: