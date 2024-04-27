Правительство Британии обеспокоено из-за преступной деятельности российских шпионов

Российские шпионы ведут в Великобритании преступную деятельность, вызывающую беспокойство у правительства страны.

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Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Он заявил, что все российские шпионы будут привлечены к ответственности за свою преступную деятельность.

"Преступная деятельность РФ в Великобритании вызывает глубокую обеспокоенность. Все, кто будет признан виновным в содействии иностранной разведке, будут привлечены к ответственности", — отметил министр обороны.

Шеппс также заявил, что попытки кремлевского режима поколебать решимость никогда не помешают Великобритании поддерживать Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии назвали Россию самой большой шпионской угрозой.

Кроме того, мы ранее информировали, что Румыния заявила, что нашла среди беженцев из Украины российских шпионов.

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