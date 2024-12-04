Правительство Франции отправили в отставку — что известно

Правительство Франции было отправлено в отставку. Французский парламент вынес правительству вотум недоверия. Соответствующее решение поддержал 331 депутат.

Об этом сообщает Le Figaro.

Таким образом, правительство премьер-министра Мишеля Барнье стало наименее длительным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.

Накануне стало известно, что глава ультраправой партии Франции "Национальное объединение" Жордан Барделла сделал заявление о намерении поддержать отставку правительства Мишеля Барнье после его решения о принятии бюджета в обход парламента, о чем написал в X (Twitter).

По словам Барделлы, правительство Барнье "отказывается принимать во внимание чрезвычайную социальную ситуацию", поэтому "Национальное объединение" проголосует за вотум недоверия.

Бюджет-2025: что стало камнем преткновения

Бюджет на 2025 год, в котором французское правительство предлагает сократить расходы на 60 млрд евро, прежде всего за счет увеличения налогов и уменьшения выплат, стал спорным вопросом.

Переговоры Мишеля Барнье с "Нацобъединением" продолжались до последнего, и премьер пошел на несколько уступок. Но французские ультраправые их назвали недостаточными.

В конце концов, Барнье объявил о применении статьи 49.3 французской конституции, которая позволяет правительству в особых случаях принимать решения без согласия парламента. Но в то же время эта статья позволяет партиям инициировать вотум недоверия правительству.

Правительство меньшинства во главе с Барнье без голосов "Нацобъединения" или левых партий, еще раньше отказавшихся его поддержать, гарантированно проваливает вотум недоверия.

Напомним, ранее сам Мишель Барнье охарактеризовал финансовую ситуацию в стране как "очень серьезную". Также была возложена задача улучшить уровень жизни во Франции, улучшить ситуацию в сфере безопасности и контроля миграции, а также защиты окружающей среды.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.