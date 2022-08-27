Правительство Германии готово к компромиссному решению по запрету на выдачу туристических виз россиянам

Офис канцлера Германии и МИД согласились, что решение о визах для россиян на въезд в ЕС может быть принято.

В пятницу, 26 августа, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Йеппе Кофодом в Копенгагене заявила о готовности пойти на компромисс по ограничению въезда российских туристов в ЕС.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Мы в Европе можем вместе найти решение, которое объединит все оправданные опасения и стремления", — сказала Бербок.

При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнула, что важно то, чтобы "в ситуации жестокой захватнической войны [России против Украины] мы не отказались навсегда от 140 миллионов людей в России".

Приграничные с Россией страны ЕС Эстония, Литва и Латвия, а также Чехия уже ограничили въезд российских туристов. Финляндия предпримет такой шаг в сентябре. Другие страны, например, Польша, также выступают за ограничение виз для граждан России. На следующей неделе Бербок будет вести переговоры о компромиссе с министрами иностранных дел других стран ЕС в Праге.

Канцлер Олаф Шольц ранее выражал скептицизм по этому поводу. "Это война Путина, поэтому я тяжело воспринимаю эту идею", — сказал он международной прессе на своей летней пресс-конференции две недели назад, комментируя возможность запрета.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что литовские чиновники предложат на региональном уровне запретить российским туристам въезд на свою территорию.

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