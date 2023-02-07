Правительство Германии официально одобрило поставки Leopard Украине: сколько танков может получить Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал, что первые танки будут в конце марта.

Федеральное правительство Германии во вторник, 7 февраля, официально одобрило передачу Украине до 178 боевых танков Leopard 1 A5. Впрочем, количество единиц техники будет зависеть от требуемых ремонтных работ.

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны.

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"Федеральное правительство уже объявило о политическом одобрении этой поставки на прошлой неделе. Затем были необходимы формальные этапы утверждения. Федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) как официальный лицензирующий орган выдало немецким военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины ", – отмечается в сообщении.

В немецком ведомстве подчеркнули, что передадут Украине танки " для законной самообороны от российско-агрессорской войны, нарушающей международное право". Но добавляют, что "финансирование и ремонт танков, а также подготовка украинских вооруженных сил осуществляется в тесной координации с европейскими странами-партнерами ФРГ".

Немецкие танки Leopard Украина

Вечером 7 февраля немецкое издание SPIEGEL со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство ФРГ одобрило поставки в Украину 178 танков боевых современных танков Leopard 1. Авторы статьи отметили, что первые танки должны прибыть в Украину летом этого года, но только часть. Другая – не раньше следующего года.

Перед этим Business Insider писало, что федеральное правительство Германии разрешило реэкспорт и 187 танков Leopard 1 могут оказаться в Украине. Так, 88 этих более старых моделей боевых машин находятся на складах Rheinmetall, еще 99 готовы передать FFG.

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