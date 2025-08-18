Правительство Германии озвучило позицию касательно отправки войск в Украину

Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль / © Associated Press

Правительство Германии подтвердило, что не будет направлять свои войска в Украину. Согласно действующим договоренностям, приоритетным для страны остается укрепление обороны на территории НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, передает DW.

«Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Германия должна играть важную роль в возможном обеспечении мира в Украине.

Вадефуль заявил, что Украине нужны гарантии безопасности, и США уже показали готовность их предоставить. Теперь важно понять, какие шаги можно реализовать вместе с европейскими государствами.

Министр иностранных дел Германии отметил, что подходит к переговорам по мирному урегулированию с осторожным оптимизмом. Он считает, что есть реальная возможность для серьезного обсуждения прекращения военных действий, после чего можно перейти к мирному процессу.

Именно учитывая эти перспективы канцлер Германии Фридрих Мерц планирует поездку в Вашингтон 18 августа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вадефуль подчеркнул, что Мерц не совершил бы поездку без надежды на возможность достижения перемирия.

