Правительство Германии представило сценарий военного столкновения НАТО с "неназванным агрессором"

Сценарий был разработан, основываясь на российской агрессии против Украины.

Немецкое правительство представило отчет, в котором рассматриваются возможные сценарии нападения неназванного агрессора с НАТО.

Об этом сообщает ЕП.

В своем отчете правительство Германии представило Бундестагу "анализ рисков для гражданской защиты", а также описало один из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на российской агрессии против Украины.

В документе указывается, что российская агрессия против Украины показала, что в современной войне совмещаются классические и неконвенционные операции, в том числе кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

"Нападение агрессора — гибридный и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... является, таким образом, вероятным сценарием", — отмечается в отчете.

В отчете авторы указали, что это лишь один из сценариев возможного нападения, не уточняя, какое развитие событий предполагают другие. Этот сценарий разбивает конфликт на четыре фазы.

Фаза I длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное влияние агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонительно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы – гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно.

Фаза II длится несколько месяцев и предусматривает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил НАТО для сдерживания ответа. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньше.

Фаза III, которая длится не менее одного года, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе по целям на территории ФРГ, а также возможные перебои в работе спутников в космосе.

Во время фазы IV войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предполагает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

В правительстве Германии предлагают предложить взять этот сценарий в качестве основы для построения концепции гражданской защиты, но добавили, что оно может содержать изменения в дальнейшем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве назвали идею Макрона о войсках НАТО в Украине "заслуживающей внимания".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Словении обеспокоены тем, что российская агрессия может перекинуться на страны НАТО.

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