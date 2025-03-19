Правительство Германии приняло важное решение о военной помощи Украине

Бундестаг проголосовал за предложение об увеличении расходов на оборону.

Правительство Германии согласилось выделить в этом году дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи для Украины после того, как законодатели приняли планы финансовой реформы. Бундестаг поддержал увеличение военных расходов и возобновление экономического роста.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ министерства финансов.

Министерство согласилось на дополнительные расходы для Украины в размере 2,547 млрд. евро на этот год. Вместе с другими суммами, включая возмещение из Европейского фонда мира, Германия предоставит 3 миллиарда евро.

Министр финансов Германии Йорг Кукис сообщил бюджетному комитету парламента о том, что требования для разрешения дополнительных средств выполнены.

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В течение 2026-29 годов планируется одобрение военной помощи Украине более чем на 8 миллиардов евро.

Ожидается, что бюджетный комитет утвердит денежные средства в пятницу.

Во вторник нижняя палата парламента Бундестага одобрила изменения в фискальных правилах Германии, направленные на увеличение военных расходов и возобновление экономического роста.

Напомним, 17 марта Германия обновила список военной помощи Украине, в который вошли зенитные установки Gepard и беспилотники.

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