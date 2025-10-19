Правительство Израиля на грани раскола из-за договоренностей с ХАМАС— The Times of Israel

Нетаньяху может потерять власть / © Associated Press

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил, что его ультраправая партия «Оцма Иегудит» готова покинуть правительственную коалицию, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не выполнит два ключевых требования.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам политика, партия требует полной ликвидации группировки ХАМАС и введения смертной казни для террористов.

«Я установил премьер-министру дедлайн. Он отлично понимает последствия, если наши требования не будут выполнены», — подчеркнул Бен Гвир.

Министр не назвал конкретной даты возможного выхода из коалиции, однако подчеркнул, что Нетаньяху «отлично знает, сколько времени осталось».

Бен Гвир отметил, что ликвидация ХАМАС была одним из главных условий вступления его партии в правительство. Он добавил, что не понимает, «почему правительство до сих пор медлит» с принятием решений.

Также министр призвал как можно скорее утвердить законопроект о смертной казни для террористов, который, по его словам, был предусмотрен в коалиционных соглашениях еще в 2022 году. Документ уже продвинут к рассмотрению в Кнессете.

Это не первый раз, когда Бен Гвир оказывает давление на премьера, угрожая развалом коалиции. Ранее его партия временно выходила из правительства в знак протеста против соглашений по освобождению заложников в обмен на прекращение огня.

Министр неоднократно выступал против каких-либо переговоров с ХАМАС и заявлял, что «Израиль не имеет права на национальное поражение».

Во время голосования по американскому мирному плану, предложенному Дональдом Трампом, Бен Гвир также высказался против, назвав амнистию боевиков ХАМАС неприемлемой.

На фоне ультиматума Бен Гвира министр юстиции Яров Левин объявил о создании специального криминального трибунала для боевиков, причастных к атакам 7 октября 2023 года.

Как пояснил он, новый орган сможет выносить смертные приговоры по закону о предотвращении геноцида 1950 года.

Несмотря на это, Бен Гвир продолжает публично давить на Нетаньяху, заявляя, что «больше нет никаких оправданий» и намекая, что судьба правительства зависит от решительности премьера.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью проведения американской военной операции против группировки ХАМАС в Секторе Газы после сообщений о казнях мирных жителей.

