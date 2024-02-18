Правительство Израиля приняло решение против "навязывания" палестинского государства

Израильский премьер считает, что соглашение о палестинской государственности может быть достигнуто только путем прямых переговоров между представителями Израиля и Палестины.

В воскресенье, 18 февраля, правительство Израиля приняло декларативное решение, которым оно официально выступает против "одностороннего признания" палестинского государства.

Об этом сообщает Reuters.

В документе, вынесенном на голосование премьер-министром Биньямином Нетаньяху, говорится, что соглашение о палестинской государственности может быть достигнуто только путем прямых переговоров между представителями Израиля и Палестины.

В начале еженедельного заседания кабинета министров Нетаньяху заявил, что позиция, которая должна быть формализована, учитывает "недавние дискуссии в международном сообществе об односторонней попытке навязать Израилю палестинское государство".

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Усилие реализовать решение о создании двух государств – израильского и палестинского, состоящего из Западного берега реки Иордан и сектора Газа – было заблокировано в 2014 году.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пытался добиться более дальновидного соглашения на Ближнем Востоке, согласно которому Саудовская Аравия и другие арабские государства устанавливали бы нормальные отношения с Израилем, параллельно с созданием палестинского государства.

Однако израильское заявление фиксирует, что "Израиль полностью отвергает международный диктат по поводу постоянного соглашения с палестинцами" и что такое соглашение может быть результатом прямых переговоров между сторонами "без предварительных условий".

Одностороннее признание палестинского государства вскоре после прошлогодней атаки ХАМАС 7 октября, названной в документе "резней", "даст терроризму огромное, беспрецедентное вознаграждение".

Напомним, ранее главный дипломат Саудовской Аравии заявил, что королевство не нормализует отношения с Израилем и не будет способствовать восстановлению Газы без надежного пути к палестинскому государству, что неприемлемо для израильского правительства.

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