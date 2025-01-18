Правительство Израиля утвердило соглашение о прекращении огня в Газе: подробности

План освобождения заложников Израиля и ХАМАС вступит в силу в воскресенье, 19 января.

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

Об этом говорится в сообщении правительства Израиля.

"Правительство утвердило план возвращения похищенных. План освобождения заложников вступит в силу в воскресенье, 19 января 2025 года", — говорится в сообщении.

Как пишет Reuters, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, а также более 700 палестинских заключенных, в том числе обвиняемые в убийстве израильтян. Кроме того, планируется освобождение 1000 палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам. В Газу будет доставлена гуманитарная помощь, включая 600 грузовиков, 50 бензовозов, 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

Согласно информации Bloomberg, Катар объявил, что все стороны войны Израиля и ХАМАС согласились с тем, что прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 8:30 утра по местному времени в воскресенье, на несколько часов раньше, чем предполагалось.

"Мы советуем нашим братьям принять меры предосторожности, проявить максимальную внимательность и ждать инструкций из официальных источников", — написал представитель министерства иностранных дел Катара Маджед Аль Ансары в социальной сети X.

Перемирие и первый обмен заложниками палестинских заключенных должны начаться за день до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Соглашение также предусматривает увеличение гуманитарной помощи сектору Газа.

Согласно соглашению, ХАМАС постепенно освободит 33 из 98 остающихся в Газе заложников, а также освободит около 1000 палестинских заключенных.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке начнется "ад", если до его инаугурации 20 января боевики ХАМАС не освободят всех заложников.

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