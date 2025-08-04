Правительство Литвы ушло в отставку: что произошло и кто теперь будет руководить страной

Бывший премьер-министр Гинтаутас Палуцкас

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Президент Литвы Гитанас Науседа 4 августа официально принял отставку премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса вместе с его правительством. Согласно Конституции страны, после отставки главы правительства весь кабинет автоматически слагает полномочия.

Об этом пишет литовское издание LRT.

Временное руководство исполнительной властью Науседа поручил министру финансов Римантасу Шаджюсу, который будет исполнять обязанности премьер-министра по формированию нового правительства.

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Согласно процедуре, у президента есть 15 дней, чтобы внести кандидатуру нового главы правительства на рассмотрение парламента. После утверждения премьера тот должен сформировать новый состав правительства и представить программу, согласованную с президентом. Оба документа должен быть одобрен Сеймом.

Кандидат на должность премьера должен быть выдвинут Социал-демократической партией, возглавляющей правящую коалицию. Заседание президиума партии назначено на 6 августа. Среди вероятных претендентов называют мэра Ионавы Миндаугаса Синкявичюса, министерку социальной защиты Ингу Ругинене, заместителя спикера Сейма Юозаса Олекаса и мэра Вильнюсского района Роберта Духневича.

В случае назначения нового премьера коалиционное соглашение между тремя партиями потребует изменений, поскольку его действующая редакция предусматривает поддержку именно правительства во главе с Палуцкасом.

Отставке Палуцкаса предшествовала серия скандалов, связанных с его бизнес-связями, ставших предметом журналистских расследований. На фоне публикаций Генеральная прокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований проверить эти факты.

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По данным литовских СМИ, 31 июля правоохранители из Службы по расследованию финансовых преступлений провели обыск в компании Dankora, принадлежащей супруге брата Палуцкаса. Компания, которая получала финансирование из европейских фондов, закупала аккумуляторные системы у Garnis – фирмы, связанной непосредственно с премьером.