Правительство Мерца готовит закон о сокращении выплат украинцам в Германии — Politico

Рост числа украинцев в Германии вызвал политическое напряжение / © ТСН

Реклама

Правительство Германии рассматривает возможность отмены права на получение социальной помощи для неработающих украинцев. Такая инициатива обсуждается на фоне резкого увеличения количества молодых мужчин 18-22 лет, которые приезжают из Украины после разрешения выезда за границу.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на германских депутатов.

По данным немецкого агентства по вопросам трудоустройства, около 490 тысяч украинцев трудоспособного возраста получают долгосрочные выплаты по безработице. По мнению представителей правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца, это создает чрезмерную нагрузку на бюджет.

Реклама

«Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — заявил депутат от консерваторов Юрген Хардт.

Идею поддержали и другие политики из партии Мерца, настаивающие на принятии закона, который лишит неработающих украинцев права на социальные выплаты.

В то же время, социал-демократы, входящие в правительственную коалицию, призывают не спешить с такими изменениями. По словам депутата от СДПГ Себастьяна Фидлера, Германия должна и дальше поддерживать Украину и не должна решать, «кого именно Киев должен отправлять на войну».

В Польше, где также наблюдается увеличение количества молодых украинцев, правые партии требуют ограничить помощь для мужчин, выехавших из Украины после ослабления правил.

Реклама

По подсчетам, после изменения украинского законодательства в августе количество украинцев в возрасте 18-22 лет, въезжающих в Германию, возросло почти в 100 раз — с 19 в неделю до более 1 500.

В то же время НБУ оценил влияние разрешения на выезд для 18-22-летних мужчин. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук говорит, что Нацбанк Украины не рассматривает возможный выезд части молодых мужчин как критический фактор риска национальной экономики.