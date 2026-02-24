Правительство одного из европейских государств пошло на уступки украинцам: что изменится для беженцев

Украинские беженцы в Европе / © NOS.nl

Украинцам, выехавшим в Великобританию из-за войны, предоставят больше времени для продления виз.

Как сообщает The Independent, правительство страны решило втрое увеличить срок подачи документов, чтобы уменьшить стресс и неопределенность для людей, вынужденно покинувших дома.

Теперь украинцы смогут подавать заявки на продление разрешения на пребывание за 90 дней до завершения визы. Ранее этот срок составлял всего 28 дней. Такое решение было принято после обращений украинских общин в Британии, которые заявляли, что короткие сроки создают дополнительное напряжение и риски легального статуса.

Об изменениях объявили накануне визита министерша внутренних дел Великобритании Иветт Купер в Киев по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. В Лондоне отмечают, что стремятся гарантировать украинцам безопасные и законные пути пребывания в стране.

В то же время, британское правительство подготовило пакет помощи на 5 млн фунтов стерлингов для поддержки расследования военных преступлений в Украине. Эти средства будут направлены на обучение украинских следователей и прокуроров, документирование преступлений, поддержку пострадавших и свидетелей, в том числе жертв сексуального насилия.

Программа поддержки украинцев в Британии действует с 2022 года. За это время в стране поселилось более 300 тысяч граждан Украины. В сентябре ее продлили еще на два года. Обычно разрешения выдают на три года, после чего их можно продлить еще на 18 месяцев.

Министр по миграции Майк Тапп заявил, что Великобритания прислушалась к потребностям украинской общины. По его словам, страна будет оставаться безопасным убежищем для украинцев до тех пор, пока идет война.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Польши разработало законопроект, предусматривающий постепенную отмену ключевых положений специального закона о поддержке граждан Украины.

Кроме того, в Польше изменятся условия выплаты помощи беженцам из Украины. В частности, изменятся условия выплаты украинским беженцам в Польше так называемой помощи 800+. Новые правила предусматривают требование профессиональной деятельности и повторную подачу заявлений.

Также сообщалось, что в Ирландии власти автоматически продлили иммиграционные разрешения украинских беженцев до 4 марта 2027 года.