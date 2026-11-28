Автомобили

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Правительство Чехии одобрило поправку к Уголовному кодексу, которая превращает агрессивное вождение в преступление даже при отсутствии ДТП. За умышленное резкое торможение или опасный побег от полиции водителям грозит до трех лет за решеткой и конфискация транспортного средства.

Как сообщает чешский автомобильный портал auto-mania.cz, чиновники поддержали создание нового раздела 273a под названием «опасность на дорожном транспорте».

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Новые правила будут касаться абсолютно всех автомобилистов на территории страны, включая иностранцев, а ориентировочная дата вступления в силу назначена на 1 января 2028 после одобрения парламентом.

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Сегодня агрессивное поведение на чешских дорогах карается только как административное правонарушение. К примеру, за нарушение правил обгона водитель получает штраф на месте от 4500 до 5500 крон, что эквивалентно 180-220 евро.

Уголовная ответственность наступает только тогда, когда опасный маневр кончается реальной аварией с травмированными или погибшими.

Что считать преступлением

Теперь ситуация в корне изменится. Типичными примерами нового преступления станут умышленное выталкивание другой машины из полосы, чрезмерное торможение перед чужим бампером или опасное приближение сзади. Главный критерий — такие действия заставляют другого водителя резко менять скорость или направление движения, при этом автомобилям даже не обязательно прикасаться друг к другу.

За базовую форму такого правонарушения суд сможет отправить виновника за решетку сроком до одного года, запретить управление или конфисковать машину. Если агрессия приведет к ДТП или телесным повреждениям, срок заключения возрастет от шести месяцев до трех лет.

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Кроме этого, уголовным преступлением станет опасное бегство от полиции и участие в несанкционированной уличной гонке. Интересно, что организаторов нелегальных заездов будут наказывать даже в том случае, если сама гонка так и не состоялась.

Конфискация чужого авто и пьяные ДТП

Отдельное важное изменение касается судьбы транспортных средств. Суд получит право изъять автомобиль, который использовался для умышленного дорожного преступления, даже если он принадлежит другому человеку или лизинговой компании. Владельцу придется доказывать, что он не мог предусмотреть опасное использование своей собственности.

Также поправка существенно усугубляет ответственность за пьяные аварии с серьезными последствиями. Водителям, которые под действием алкоголя или наркотиков нанесут травмы по меньшей мере двум лицам, грозит от одного до пяти лет тюрьмы. За убийство человека или тяжелое ранение нескольких человек срок заключения составит от трех до десяти лет.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, соседняя Польша также активно усиливает наказание для нарушителей ПДД. В частности, польские правоохранители начали массово изымать водительские удостоверения на три месяца за выезд на железнодорожный переезд на красный свет или отсутствие места для завершения маневра.

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Этот пункт оказался особенно критичным для водителей грузовиков, ведь если задняя часть длинномерного прицепа остается на путях из-за пробки, водитель гарантированно теряет документы. Следить за порядком на польских переездах помогают камеры автоматической фиксации компании PKP.

Напомним, в Украине переписали правила продажи авто. Среди предусмотренных документом новшеств — новые условия налогообложения продаж легковых автомобилей. По предварительным данным, они вступят в силу 1 января 2027 года.

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