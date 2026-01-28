Правительство Орбана накануне выборов снова будет запугивать венгров Украиной: что придумали

Орбан и Путин / © Associated Press

В правительстве Венгрии представили текст петиции, которую в ближайшее время планируют разослать избирателям, чтобы они могли высказать свою позицию по финансовой поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

Документ был обнародован в социальных сетях венгерского правительства.

Еще 16 января премьер-министр Виктор Орбан анонсировал шаг, направленный на мобилизацию собственного электората. Речь шла об инициативе, которая позволит гражданам публично выступить против выделения средств Украине из бюджета ЕС. Теперь правительство презентовало саму петицию, которую должны разослать по почте.

На бланке петиции изображен президент Украины Владимир Зеленский с протянутой рукой. Рядом с ним изображены глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, которые якобы поощряют наполнить ладонь украинского президента деньгами.

В тексте петиции утверждается, что Украину планируют принять в Европейский Союз в течение следующих четырех лет, а после вступления членства в ЕС якобы выплатит ей 800 миллиардов долларов финансовой помощи.

В документе также содержатся утверждения о том, что Брюссель якобы готовится не только поставлять вооружение, но и «вступить в войну на стороне Украины», перекладывая финансовое бремя на европейских налогоплательщиков.

Брюссель скрывает от европейцев очевидный факт, что Украина никогда не вернет сотни миллиардов евро помощи. Брюссельские бюрократы готовятся забрать у европейцев, в том числе и у нас, венгров, сотни миллиардов, обещанных Украине», — говорится в тексте петиции.

Антиукраинская петиция правительства Орбана / © Facebook

Отдельно авторы документа утверждают, что финансирование Украины приведет к отмене 13-й и 14-й пенсий в Венгрии, повышению налогов и отказу от политики снижения коммунальных тарифов, а сэкономленные средства будут направлены в Украину.

В петиции предлагают поставить отметку напротив трех пунктов:

«Я говорю „нет“ дальнейшему финансированию российско-украинской войны»;

«Я говорю „нет“ тому, чтобы мы платили за функционирование украинского государства в течение следующих 10 лет»;

«Я говорю „нет“ повышению коммунальных тарифов из-за войны».

Заполненный бланк можно бесплатно вернуть до 23 марта 2026 года. Менее чем через месяц после этого, 12 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы, на которых партия Виктора Орбана впервые за многие годы рискует потерять большинство.

Ранее сообщалось, что Будапешт обвиняет Киев в якобы открытом и агрессивном вмешательстве в венгерский избирательный процесс в пользу оппозиционной партии Тиса.

Мы ранее информировали, что дипломатический спор между главой МИД Андреем Сибигой и Будапештом продолжился в субботу после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал не пускать Украину в ЕС еще 100 лет.