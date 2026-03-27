Правительство Орбана обвинило журналиста в шпионаже в пользу Украины

Петер Сийярто и Виктор Орбан

Правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана обвинило в «шпионаже» журналиста, который якобы передал иностранной спецслужбе номер телефона министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто для перехвата его разговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сказал руководитель аппарата Орбана Гергели Гуляш на пресс-конференции в четверг, 26 марта.

«Это не называется журналистским расследованием, когда кто-то передает номер телефона министра иностранной спецслужбе, чтобы его перехватили и получили запись. Это шпионаж», — заявил он.

Гуляш не уточнил, на какое государство, якобы работает журналист, но министр Сийярто в своем заявлении по этому поводу намекнул на Украину.

Как стало известно, правительство Орбана обвинило в «шпионаже» в пользу Украины журналиста Сабольча Паньи, который специализируется на национальной безопасности и разведке.

Он опубликовал несколько расследований, направленных на освещение влияния России в Венгрии и отношений между Москвой и министром иностранных дел Венгрии.

В его последней статье говорится о телефонном разговоре 2020 года, во время которого Сийярто якобы просил Лаврова о поддержке политического союзника в Словакии.

Жалоба венгерского правительства основывается на утечке секретной записи, транслируемой на этой неделе в прессе, близкой к Орбану, на которой слышно, как Паньи обсуждает с неустановленным источником проверку номера телефона, приписываемого Сийярто, в рамках журналистского расследования его контактов с Лавровым.

Журналист на своей странице в Facebook опроверг обвинения в «шпионаже», подчеркивая, что занимался исключительно журналистским расследованием контактов венгерских чиновников с Россией.

Скандал с разговорами Сийярто и Лаврова

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших должностных лиц европейской безопасности сообщило, что в течение многих лет правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана предоставляло Москве информацию о деликатных дискуссиях в ЕС.

В частности, министр иностранных дел Сийярто во время перерывов в заседаниях ЕС регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы предоставлять Кремлю «живые отчеты о том, что обсуждалось», и возможные решения.

Комментируя это сообщение, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Евросоюзе давно подозревали представителей Венгрии в работе на Москву.

Напомним, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что после победы на парламентских выборах в Венгрии его правительство будет расследовать государственную измену действующего премьер-министра страны Виктора Орбана из-за допущенной утечки информации с заседаний ЕС в Россию.