Правительство Польши договорилось с фермерами о приостановке протеста на пункте пропуска "Медика-Шегини"

Правительство Польши договорилось с фермерами, блокирующими дорогу для движения фур вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини", о приостановке протеста в этом месте на неопределенный период.

О подписании соглашения между министром сельского хозяйства и развитии села Польши Чеславом Секерским и лидером организации аграриев "Обманутое село" Романом Кондровым сообщила во время брифинга в Жешуве в субботу воевода Подкарпатского воеводства Тереса Кубас-Гул, передает "Укринформ".

"С момента подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медице будет приостановлен на период, необходимый для проведения юридических изменений, нотификации и период, необходимый для реализации дополнительных изменений", — говорится в соглашении между сторонами.

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Министр согласился на реализацию всех требований фермеров. Польские фермеры потребовали получения дотаций на закупку кукурузы, сохранение в этом году сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года и продление возможности получения ссуд для обеспечения ликвидности. Министр Секерский и его заместитель Михал Колодзейчак ранее неоднократно заявляли, что министерство соглашается на выполнение всех требований фермеров.

Что предшествовало

Напомним, 4 января на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", аграрии возобновили блокировку движения для грузового транспорта, которое было приостановлено на период Рождественских праздников с 24 декабря. Аграрии заявили, что не получили соответствующие письменные заверения с подписью премьер-министра Дональда Туска о выполнении их требований. Это стало основанием для восстановления блокады границы с 4 января.

На утро 5 января на заблокированных пунктах пропуска Украины и Польши в очередях находится две тысячи грузовиков. На участках границы с другими странами движение фур не блокируется. В частности, продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребене", "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск", сообщают пограничники.

6 ноября 2023 г. польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной в пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск", "Краковец — Корчова", "Рава-Русская — Хребене". 23 ноября к ним присоединились польские аграрии в пункте пропуска "Шегини-Медика", выдвигая свои требования.

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