Правительство Польши надеется разблокировать границу с Украиной до нового года

Вопрос изменений к текущему Соглашению с ЕС о либерализации грузовых перевозок для украинских перевозчиков не обсуждается.

В пятницу, 22 декабря, после встречи в Киеве замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж выразил надежду, что вопрос протестов польских дальнобойщиков на границе с Украиной будет решен до конца года.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Sky News.

В столице Украины польский чиновник встречался с заместителями министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергеем Деркачем и Юрием Васьковым.

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“Ключевой результат встречи – согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации”, — сообщили в Минвосстановления.

Следующим этапом этого процесса должны стать переговоры на уровне Министерства инфраструктуры и протестующих.

"Вопрос изменений к текущему Соглашению о либерализации грузовых перевозок не обсуждается", — подчеркнули в украинском ведомстве.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. Бастующие требуют вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, действовавшего до полномасштабного вторжения России.

Сначала польские перевозчики блокировали движение грузовиков в трех пунктах пропуска "Корчево — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин", а затем присоединился КПП "Медика — Шегини". 11 декабря забастовщики разблокировали движение грузовиков через "Ягодин — Дорогуск", но 18 декабря польские перевозчики снова заблокировали этот пункт пропуска.

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