Правительство Польши планирует ввести налоговые льготы для заробитчан: что это означает для украинских работников

Соответствующую программу должны принять уже в начале этой осени.

Польское правительство готовит масштабные налоговые льготы для украинских трудовых мигрантов и предпринимателей.

Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству "Gremi Personal".

Отмечается, что речь идет о правительственной программе "Польский Лад", которая предусматривает, что работники, среди которых большая часть украинцев, в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. В течение следующих трех лет они смогут отнять 50% от налога, уплаченного за предыдущий год.

"То есть иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший подоходный налог целых четыре года. Таким образом Польша хочет задержать у себя, в том числе, и граждан Украины на более длительный срок. Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польшу. Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях", — объясняют в "Gremi Personal".

Более того, Минфин Польши заявляет, что в течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни.

"Проектом смогут воспользоваться как поляки, живущие за рубежом и планирующие возврат на Родину, так и иностранцы. Это очередная, но не последняя попытка привлечь как работников, так и предпринимателей из других стран к инвестированию и уплате налогов в Польше. За последние годы в Польшу приехало рекордное количество мигрантов, которые уже внесли миллиарды злотых взносов в ZUS (Управление социального страхования Польши). Большая часть из них – это украинцы", — объясняет суть проекта "Польский Лад" владелец компании по международному трудоустройству "Gremi Personal" Евгений Кириченко.

Он также добавляет, что эта программа в какой-то степени может улучшить демографическую ситуацию, но не исправит неблагоприятные тенденции, связанные со старением общества. Чтобы иностранцы преодолели негативные тенденции, то до 2028 года их в Польше должно быть больше 6 миллионов. Таким образом, говорит Евгений Кириченко, в ближайшие годы правительство Польши будет только увеличивать такие программы привлечения трудовых мигрантов из стран Восточной Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников, как и раньше большая часть из них — украинцы. По состоянию на июль 2021 года в Польше насчитывается уже около 1,5 млн украинских трудовых мигрантов. Об этом сказал посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" 20 июля.

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