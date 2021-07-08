Правительство предлагает СНБО ввести санкции в отношении 52 граждан Беларуси, в том числе против сына Лукашенко

Правительство предлагает СНБО ввести санкции в отношении 52 граждан Беларуси, в том числе против сына Лукашенко

МИД Украины должно проинформировать компетентные органы ЕС, США, Канады, Великобритании и других государств о введении ограничительных мер.

Украинское правительство предлагает Совету национальной безопасности и обороны применить санкции против 52 граждан Республики Беларусь, в том числе против старшего сына Александра Лукашенко — Виктора.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины от 7 июля 2021 года.

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"В связи с решениями Совета ЕС о введении ограничительных мер к физическим лицам, причастных к фальсификациям результатов президентских выборов в Республике Беларусь, а также к лицам, причастным, в частности, к нарушениям Всеобщей декларации прав человека, запугиваний, репрессий, насильственного подавления мирных протестов, применение пыток, задержаний, в том числе граждан Украины, с целью защиты национальных интересов Украины в соответствии с частью первой статьи 5 Закона Украины "О санкциях" одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Напомним, Лукашенко пожаловался на санкции против Беларуси и пригрозил "неприемлемыми убытками". Александр Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь и обвинил Запад в якобы попытках лишить страну суверенитета.

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