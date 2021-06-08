Правительство предлагает ввести новый налог на землю в Украине: что это значит

Предложение Кабмина внесено как изменения в Налоговый кодекс.

Кабинет министров предлагает ввести новый налог на землю в Украине.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1 .

Правительство предлагает народным депутатам ввести минимальное налоговое обязательство для земельных участков, используемых дачными и садовыми кооперативами, но не оформлены официально. Размер налога будет зависеть от нормативной денежной оценки и будет рассчитываться по формуле — с учетом коэффициента индексации. Те участки, которые не будут иметь денежной оценки, будут облагаться по единой государственной ставке.

Кроме того, документ отменяет льготы по оплате за землю и земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов — в случае нецелевого использования земельных участков.

Предложение правительства внесена как изменения в Налоговый кодекс. Оно должно вступить в силу с 1 июля этого года.

Как сообщалось, украинцы получат квитанции с налогом на недвижимость: оплату надо будет осуществить в течение двух месяцев. Если же платеж будет задержан на тридцать дней, будет начислен штраф в размере 10% от суммы в квитанции. Если же задержка налогового платежа превысит тридцать дней, штраф возрастет вдвое.

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