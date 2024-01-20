Правительство РФ предлагает расторгнуть договор с Британией с 1956 года: о чем идет речь

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, заключенном почти 70 лет назад. Соглашение заключалось между СССР и Британией, но продолжало действовать, поскольку Россия объявила себя правопреемницей Советского Союза.

Как сообщает Радио Свобода, правительственный законопроект появился в электронной базе данных в субботу, 20 января.

Согласно договору, подписанному в мае 1956 года, британским рыболовным судам был разрешен промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

Российское правительство предложило денонсировать документ в связи с тем, что Великобритания после российского вторжения в Украину отказалась от режима наибольшего содействия торговле с Россией.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что соглашение имеет "в основном одностороннюю направленность", а его денонсация "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для Российской Федерации".

Правительственная "Российская газета" при этом отмечает, что вероятный разрыв сделки станет "уникальным в своем роде", поскольку "ранее международные соглашения в сфере продовольствия еще никогда не были денонсированы".

В федерации рыболовных организаций Великобритании заявили, что решение Москвы никак не повлияет на индустрию, поскольку британские рыбаки в последнее время не ловят рыбу в тех местах, о которых идет речь в догоре. В британском правительстве решение российских властей назвали примером самоизоляции России.

Напомним, британская полиция создала новое подразделение для противодействия угрозам, происходящим от Китая, России и Ирана. Там заявили, что очень озабочены рисками накануне национальных выборов, ожидаемых в этом году.

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