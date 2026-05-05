Правительство Румынии отправили в отставку: что это означает для страны

Парламент Румынии / © Парламент Румынии

Реклама

Парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия правительству под руководством Ильи Болояна, что автоматически означает его отставку. Решение поддержал 281 законодатель, что стало наибольшим количеством голосов за принятие вотума недоверия в истории страны.

О результатах голосования сообщило издание Digi24.ro со ссылкой на протокол подсчета голосов и официальные данные заседания.

Инициаторами отставки выступили Социал-демократическая партия (PSD) и Альянс за союз румын (AUR). Всего в голосовании принял участие 431 депутат и сенатор из 464 членов парламента. Согласно официальному протоколу:

Реклама

Голосов «за»: 281 (при требуемом минимуме в 233);

Голосов «против»: 4;

Действительных голосов: 285;

Аннулированных голосов: 3.

«Вотум недоверия принимается большинством голосов депутатов и сенаторов, что составляет минимум 233 голоса "за". Из общего количества 464 парламентариев присутствовал 431, из которых 281 проголосовал "за"», — говорится в официальном сообщении по итогам подсчета.

Парламент собрал достаточное количество голосов для принятия решения, причем такая поддержка стала рекордной в истории страны. По данным источников, Илья Болоян покинул здание парламента еще до официального оглашения результатов. В настоящее время Румыния начинает период политических консультаций и переговоров между партиями по формированию нового состава Кабинета министров.

Напомним, усиление атак РФ на украинские порты превратило жизнь жителей приграничья Румынии в постоянный стресс. Российские дроны-камикадзе все чаще нарушают воздушное пространство этой страны НАТО, падая на частные фермы и дворы.

Новости партнеров