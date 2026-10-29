Правительство США обнародовало первое фото загадочного китайского космоплана "Божественный дракон"

Фото DIA/Maxar Technologies

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Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) обнародовало спутниковый снимок секретного китайского космоплана, известного как Shenlong («Божественный дракон»).

Об этом пишет Live Science.

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Изображение опубликовали в новом докладе DIA под названием Challenges to Security in Space (Вызовы безопасности в космосе). В документе на 130 страницах анализируют угрозы американским космическим системам и развитие возможностей других государств в космическом пространстве.

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Новое изображение свидетельствует о том, что «Шэньлун» (Shenlong) очень похож на космический самолет X-37B Космических сил США, который также находится на орбите Земли. Фото Космические силы США

На странице 53 авторы разместили фотографию китайского космического аппарата, сделанную в 2024 году спутником компании Maxar Technologies, которая называется Vantor. Снимок заметил и распространил в соцсети X журналист Эндрю Джонс, специализирующийся на китайской космической программе.

Это изображение считается первым четким снимком секретного китайского космоплана. Ранее исследователи могли наблюдать лишь нечеткие световые блики от аппарата, фиксировавшихся с Земли. Китайские власти не публиковали фотографий Shenlong и не раскрывали подробную информацию о его конструкции.

В то же время, есть определенная неопределенность относительно идентификации аппарата. Китай разрабатывает два космических самолета – Shenlong и Tengyun («Облачный всадник»), однако в подписи к снимку DIA не отметило, какой именно аппарат на нем изображен. По данным издания The Aviationist, большинство экспертов склоняются к версии, что это Shenlong: подтвержденных запусков Tengyun еще не было, а известные изображения его возможного прототипа указывают на другую конструкцию.

Чем китайский космоплан похож на американский X-37B

На новом изображении можно увидеть характерные особенности конструкции Shenlong: треугольные крылья, отсек для полезной нагрузки, темное теплозащитное покрытие и задний служебный модуль с солнечными панелями.

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По описанию технологического издания Ars Technica, конструкция китайского аппарата в значительной степени напоминает американский космоплан X-37B, использующий Космические силы США. В то же время аппараты не полностью идентичны: в частности, отличается геометрия крыльев.

Точные размеры Shenlong неизвестны. Для сравнения, длина американского X-37B составляет около 8,8 метра, а размах его крыльев – примерно 4,5 метра.

Однако самое сходство конструкций не свидетельствует о том, что китайский аппарат предназначен для использования в качестве оружия. Как отмечает Global Defense News, обнародованное изображение не подтверждает наличие у Shenlong боевых функций.

В то же время в докладе DIA речь идет отдельно о развитии Китаем противоспутниковых возможностей.

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"Китай разработал и будет продолжать совершенствовать средства поражения спутников на орбите, чтобы нарушать работу, повреждать и уничтожать космические возможности других государств", - отметили представители разведывательного управления.

По их словам, Пекин стремится стать ведущим государством в космической сфере.

Какие объекты Shenlong выводит на орбиту

Китайский космоплан впервые был запущен в сентябре 2020 года. Его первоначальная миссия длилась два дня. Впоследствии аппарат совершил несколько длительных полетов, в том числе находился на низкой околоземной орбите с августа 2022 по май 2023, а затем — с декабря 2023 по сентябрь 2024 года.

Именно во время второй длительной миссии в 2024 году сделали снимок, опубликованный в докладе американской разведки.

По информации Live Science, Shenlong сейчас выполняет четвёртую миссию. Его запустили 7 февраля ракетой-носителем Long March 2F с космодрома Цзюцюань в Китае. В общей сложности аппарат провел на орбите более 800 дней. При этом неизвестно, идет ли речь об одном и том же космоплане во время всех четырех миссий, использует ли Китай несколько таких аппаратов.

Особое внимание исследователей привлекает деятельность Shenlong на орбите. С 2022 года он вывел в космос не менее девяти неизвестных объектов. Вероятно, это небольшие спутники, в частности, спутники формата CubeSat, однако их назначение остается невыясненным.

Последний известный объект космоплана выпустил в июне 2026 года. Астроном Джонатан Макдавелл, отслеживающий космические аппараты на низкой околоземной орбите, предположил, что в конце августа Shenlong мог забрать этот объект, вероятно, с помощью роботизированного манипулятора, а затем выпустить его повторно.

В докладе DIA также упоминается необычный эпизод во время миссии в ноябре 2022 года. Тогда Shenlong, по оценке американской разведки, маневрировал вблизи спутника-спутника-компаньона, приблизившись к нему на расстояние около 100 метров. Не исключено, что космоплан мог захватить этот объект и впоследствии выпустить его снова.

Эти наблюдения согласуются с предположением, что одна из задач Shenlong — сближаться с другими космическими аппаратами и выполнять маневры вблизи них. Неизвестные объекты, которые он производит, могут использоваться для отработки таких операций.

Однако окончательно установить предназначение китайского космоплана пока не удалось. Новое изображение позволяет лучше оценить его конструкцию, но не раскрывает все возможности аппарата и цели его миссий.

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