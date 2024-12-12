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Правительство страны ЕС приняло законопроект о борьбе с "чужими" беспилотниками: о чем именно идет речь

Правительство страны ЕС приняло законопроект о борьбе с "чужими" беспилотниками: о чем именно идет речь

В Румынии одобрили законопроект, позволяющий сбивать чужие дроны / Фото: Associated Press

Приказ об уничтожении воздушного судна, нарушающего воздушное пространство, будет отдавать Высший совет обороны страны.

Правительство Румынии приняло законопроект, расширяющий и регулирующий меры контроля за использованием национального воздушного пространства, БПЛА и других летательных аппаратов.

Об этом пишет Digi24.

В документе определены ситуации, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) несанкционированно использует национальное воздушное пространство. Речь идет о следующих действиях:

  • выполнение несанкционированного полета,
  • отклонение от ранее установленного маршрута,
  • прерывание работы устройств идентификации и полеты в запрещенных зонах,
  • выполнение аэрофотосъемки без согласования с Минобороны,
  • серьезная угроза объектам Минобороны или учреждениям, подчиненным Министерству транспорта.

"В таких случаях против систем беспилотных летательных аппаратов может быть принято одно или несколько таких мер: от перехвата до обездвижения или уничтожения", — говорится в документе.

Напомним, с 1 января 2025 года Румыния полностью войдет в Шенгенскую зону.

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