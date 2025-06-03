Герт Вилдерс / © Getty Images

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Во вторник, 3 июня 2025 года, Герт Вилдерс сообщил премьер-министру Дику Схоофу об отставке всех министров от ультраправой партии PVV в Нидерландах. Причиной стал нерешенный вопрос об иммиграционной политике.

"Я подписался за самую жесткую политику по предоставлению убежища, а не за падение Нидерландов", - цитирует его слова The Guardian. Радикальный политик объяснил выход своей партии из коалиции "отсутствием одобрения его планов по предоставлению убежища беженцам".

Это заявление прозвучало после короткой утренней встречи лидеров коалиции, которая и так была нестабильной с момента ее формирования в июле прошлого года.

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Все это вызвало "эффект домино", результатом которого стало то, что нидерландский премьер-министр Дик Схооф объявил о своей отставке после того, как правительственная коалиция потеряла парламентское большинство. Теперь он обратится к королю, чтобы предложить отставку кабинета министров. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, заявление опубликовало NOS.

Франс Тиммерманс, лидер оппозиционного альянса Лейбористской партии и Зеленых, назвал новые выборы единственным выходом из ситуации, заявив, что "не видит другого способа сформировать стабильное правительство". Поэтому, скорее всего страну ждет политическая турбулентность и очередная предвыборная гонка.

Предыстория к краху правительства Нидерландов

Еще в воскресенье, 1 июня, лидер нидерландских правых популистов Герт Вилдерс в очередной раз подтвердил свое намерение распустить правящую коалицию. Тогда он заявил, что если его радикальные требования относительно политики предоставления убежища не будут удовлетворены, его Партия свободы (PVV) выйдет из состава правительства, отмечалив DW.

Вилдерс написал, что если большинство предложений из его десятипунктового плана по убежищу не будут приняты, это приведет к выходу PVV из коалиции. Это заявление прозвучало непосредственно перед запланированными на вечер 2 июня консультациями четырехпартийной коалиции, где должны были обсуждаться требования PVV.

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В частности, PVV настаивает на закрытии границ для всех искателей убежища. Представляя план своей партии, Вилдерс заявил, что в случае необходимости для контроля границ придется задействовать армию. Среди других его требований - возвращение десятков тысяч сирийских беженцев на родину и закрытие всех центров убежища в Нидерландах. Он также призывает прекратить воссоединение семей для признанных беженцев и депортировать правонарушителей с двойным гражданством, а их нидерландское подданство должно быть аннулировано.

Разногласия и критика

Коалиция, в которую входили PVV, популистская "Аграрная партия" (BBB), центристский "Новый общественный договор" (NSC) и либерально-консервативная VVD, формировалась почти полгода. Она постоянно находилась под критикой Вилдерса, который, несмотря на то, что не входил в Кабинет министров, стремился реализовать свой 10-пунктовый план, направленный на радикальное сокращение иммиграции и предоставления убежища. Некоторые из его предложений, по словам юридических экспертов, нарушали европейские законы о правах человека и Конвенцию ООН о беженцах.

Партнеры по коалиции с гневом и недоверием отреагировали на решение ультраправого лидера. Дилан Ешильгоз-Зегериус, лидер VVD, назвала решение Вилдерса "сверхбезответственным" и "шокирующим". Она отметила, что премьер Схооф накануне призвал лидеров партий к ответственности перед лицом международных вызовов и войны на континенте.

"У нас было правое большинство, а он все это отпускает ради своего эго... Он убегает во времена беспрецедентной неопределенности", - добавила Ешильгез.

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Каролина ван дер Плас из BBB также выразила возмущение, заявив, что Вилдерс "не ставит Нидерланды на первое место, он ставит туда Герта Вилдерса".

Пункты плана Вилдерса

План Вилдерса предусматривал следующие меры:

Привлечение армии для охраны и патрулирования границ.

Возвращение всех искателей убежища обратно на границе.

Закрытие пунктов размещения беженцев.

Отправка всех сирийских беженцев домой.

Приостановление квот ЕС на предоставление убежища.

Запрет членам семей присоединяться к беженцам, которые уже находятся в стране.

Разочарованный отсутствием прогресса, Вилдерс на прошлой неделе предупредил, что если его требования не будут выполнены, PVV - крупнейшая партия в парламенте с 37 местами - "выйдет из Кабинета министров". Партнеры по коалиции отказались поддержать его идею, настаивая на том, что министр миграции от PVV должен работать над конкретными предложениями для внесения в парламент.

Политика Герта Вилдерса и новые выборы

После своей неожиданной победы на выборах в ноябре 2023 года Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса потеряла значительную часть поддержки избирателей. Последние опросы показывают, что ее рейтинг упал примерно до 20%, сравнявшись с альянсом Лейбористской партии (PvdA) и Зеленых (GroenLinks), который сейчас является второй по величине силой в парламенте.

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Это уже не впервые, когда Герт Вилдерс - известный скандальной репутацией, судимостью за дискриминацию и годами в оппозиции - отказывается поддерживать правительство. Он смог сформировать коалицию только после того, как согласился не претендовать на должность премьер-министра, но, как видим, снова делает присущий себе резкий шаг.

Ранее же, в 2010 году он обещал поддерживать правительство меньшинства во главе с тогдашним премьер-министром Марком Рютте, но уже менее чем через два года отказался от соглашения из-за споров о мерах жесткой экономии.

Роб Джеттен, лидер оппозиционной либеральной партии D66, прокомментировал ситуацию общественному вещателю NOS: "Вы знаете, что если работать с Вилдерсом в коалиции... Добром это не закончится. Если бы это не произошло сегодня, это произошло бы где-то в ближайшие несколько недель".

Он добавил, что правительство не смогло принять много решений из-за чрезмерного количества "споров и кризисов", а три другие коалиционные партии были "взяты в заложники" Вилдерсом.

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Отношение Герта Вилдерса к Украине

Герт Вилдерсизвестен своей контроверсионной риторикой, а его "Партия Свободы" неоднократно отмечалась голосованиями против предоставления помощи Украине. В своих публичных выступлениях Вилдерс постоянно обещает решить миграционную проблему, критикует поставки оружия и даже выражал восхищение Россией.

Во время своей предвыборной кампании Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса сознательно избегала акцента на своем отношении к России и войне в Украине. Эта стратегия была логичной, учитывая данные последних опросов в Нидерландах, которые показали, что 58% респондентов поддерживают помощь Украине до выхода ВСУ на границы 1991 года. Такие настроения общества кардинально расходятся с позицией Вилдерса, поэтому обсуждение этой темы могло бы лишить его значительной части электората.

Ранее лидер PVV неоднократно попадал в скандальные ситуации, критикуя НАТО или покидая зал заседаний во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Это подчеркивает его последовательную позицию, которая противоречит общеевропейской и значительной части нидерландского общественного мнения относительно Украины.