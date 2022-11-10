Правительство запретило немецкой компании продажу завода полупроводников Китаю

В Министерстве заявили, что это защита технологического и экономического суверенитета

Министерство экономики ФРГ запретило продажу завода Elmos Semiconductor, производящего микросхемы для автомобилей. Покупателем должна была стать шведская компания Silex, которая является "дочкой" китайской Sai Microelectronics.

Об этом сообщает CNN.

В сообщении министерства указывается, что продажа завода может поставить под угрозу национальную безопасность Германии.

В свою очередь глава Министерства экономики Германии Роберт Габек заявил, что европейские производители полупроводников должны быть защищены, поскольку это "технологический и экономический суверенитет".

"Мы должны внимательно следить за приобретением компаний, когда речь идет о важной инфраструктуре или существует риск передачи технологий покупателям из стран, не входящих в ЕС", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетил столицу Китая Пекин, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай заявил, что "готов работать" с США, чтобы "найти способы найти общий язык во благо обеих сторон".

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