Правнучка Вагнера прокомментировала использование террористами Пригожина имени ее родственника: "Перехватывает дыхание"

Правнучка известного композитора Рихарда Вагнера – Катарина Вагнер прокомментировала использование террористами Пригожина имени своего родственника. Она подчеркнула, что от ужаса ей перехватывает дыхание.

Об этом она написала в своей колонке на сайте Die Welt.

Она подчеркнула, что музыка ее прадеда ассоциировалась с нацистами и войной, поскольку, как известно, Вагнер был любимым композитором диктатора Адольфа Гитлера. Катарина Вагнер отметила, что поэтому музыка ее дедушки ассоциируется с войной.

"Оккупация творчества Вагнера национал-социалистами была отвратительной. И когда российская наемная армия, зверства которой непревзойденны, мажет имя Вагнера на своих окровавленных флагах, то не только у меня перехватывает дыхание", — пояснила Катарина Вагнер.

Известно, что террористический ЧВК "Вагнер" получил свое название от позывного ее первого командира Уткина — "Вагнер". Этот террорист не скрывает своего увлечения нацистами и Гитлером.

ЧВК "Вагнер" и война против Украины

Российская террористическая организация ЧВК "Вагнер" была создана в 2013 году. Боевики активно участвовали в войне против Украины на Донбассе (2014 года) и в Сирии на стороне диктатора Асада. Они отличились особой жестокостью к местному населению.

Во время полномасштабной войны России против Украины террористы Пригожина снова активно воевали против Украины. Их неоднократно хвалил диктатор Путин и представители кремлевского режима, в частности, Песков хвастался, что его сын воевал в составе террористов "Вагнера".

После бунта Пригожина террористическая организация перестала нравиться Путину и выслал оккупантов в Беларусь.

Читайте также: