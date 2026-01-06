Реклама

Зайдя в зал суда в наручниках, Мадуро заявил, что в субботу, 3 января, правительство США похитило его из собственного дома в Каракасе. Заседание длилось всего 40 минут. Свергнутый президент Венесуэлы и его супруга не признали себя виновными в захвате и использовании власти для содействия незаконной торговле наркотиками, которые попадают в США, совместно с международными наркокартелями. Всего им предъявлены четыре отдельных обвинения, в том числе по импорту кокаина и незаконному хранению оружия. Судебные слушания, которые, как ожидается, будут достаточно продолжительными, продолжатся 17 марта. Мадуро и его жена будут находиться в тюрьме Нью-Йорка.

ТСН.ua уже писал, как в ночь на субботу, 3 января, элитные спецподразделения американских ВС провели спецоперацию по свержению режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Нелегитимный президент и его жена Силия Флорес были задержаны ночью в их доме. В Нью-Йорк их доставили в наручниках и с завязанными глазами на борту большого десантного корабля USS Iwo Jima. После успешного окончания спецоперации Дональд Трамп, лично следивший за ней в режиме реального времени, заявил, что США будут руководить Венесуэлой до надлежащего и безопасного перехода власти после выборов.

Верховный суд Венесуэлы назначил временным президентом вице-президента Делси Родригес. The Wall Street Journal сообщила, что еще до свержения Мадуро ЦРУ называло чиновников его режима, включая Делси Родригес, лучшим вариантом для руководства временным правительством в Каракасе. Трамп даже публично предпочел на эту роль Делси Родригес, а не лидера оппозиции Марию Мачадо, которая в октябре 2025 года получила Нобелевскую премию мира. Но Родригес опровергла свою готовность к сотрудничеству с США, заявив, что Мадуро является единственным президентом Венесуэлы.

Сейчас возникает вопрос: смогут ли США обеспечить безопасный переход власти от представителей режима Мадуро к оппозиции? Но, наверное, больше всего, что сейчас волнует западный мир, — остановится ли на этом администрация Трампа, которая открыто защищает право силы, а не силу права? Почему действия США в Венесуэле, по мнению многих европейских лидеров и экспертов, открыли ящик Пандоры?

ТСН.ua объясняет главные опасности и последствия американской спецоперации в Венесуэле.

Что будет дальше в Венесуэле: Трампа интересует нефть

Несмотря на успешную спецоперацию элитных спецподразделений ВС США в Каракасе по задержанию Николаса Мадуро и его супруги и доставке их в суд в Нью-Йорке, изменения режима в Венесуэле не произошло. И вряд ли это без сапога американского солдата на земле — начала наземной военной операции США в Венесуэле.

Сейчас страной руководит вице-президент Делси Родригес, силовики, которые до сих пор подчинены министру обороны Владимиру Падрино и другие представители режима Мадуро. Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус отмечает, что номинально Делси Родригес располагает госсекретарем Марком Рубио, которого Bloomberg называет ключевым «куратором» перемен в Венесуэле. В эту группу, по словам Трампа, также входят министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс. Хотя последнего на фотографиях, обнародованных Белым домом, где Трамп и ключевые представители его администрации следили за операцией американских военных в Венесуэле, не было.

«Самым нереалистичным аспектом политики Трампа может быть его ожидание, что огромные запасы нефти Венесуэлы могут быть быстро захвачены американскими компаниями. Администрация Трампа уже начала связываться с нефтяными компаниями, чтобы призвать их инвестировать в Венесуэлу. Один руководитель отрасли заявил, что администрация дала Родригес срок в несколько дней, чтобы переписать закон Венесуэлы о нефти и обеспечить благоприятный доступ (компаний США на нефтяной рынок Венесуэлы — Ред.)», — отмечает Дэвид Игнатиус.

Трамп и члены его администрации не скрывают, что основная причина проведенной спецоперации в Венесуэле, конечно, после борьбы с наркокартелями — это нефть. ТСН.ua уже писал, что Венесуэла владеет самыми большими в мире подтвержденными запасами. За ней следуют Саудовская Аравия, Иран и Канада. После задержания Мадуро и его жены Джей Ди Вэнс заявил, что «украденная нефть должна вернуться в Америку». Американские компании присутствовали на нефтяном рынке Венесуэлы через совместные предприятия, инвестиции и т.д. Однако при президентстве Уго Чавеса их вытеснили Россия, Китай и другие.

Сейчас Венесуэла сокращает добычу сырой нефти из-за нехватки свободных мощностей для ее хранения, потому что США продолжают блокаду. Даже отгрузки Chevron, имевшей американскую лицензию, остановились. По словам Марко Рубио, США продолжат задерживать танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по перевозящим наркотики судам, пока «венесуэльцы сами не разберутся с незаконным производством и контрабандой наркотиков в своей стране». При этом Трамп допустил еще одну военную операцию против Венесуэлы, если Делси Родригес не будет сотрудничать с американскими чиновниками.

По информации CNN, администрация Трампа работает над созданием временного правительства, придавая приоритет административной стабильности и восстановлению нефтяной инфраструктуры страны, а не немедленному переходу к демократии. Глава комитета Сената по разведке, республиканец Том Коттон считает, что следующим шагом, вероятно, будут новые выборы с участием оппозиции. Хотя Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней выборов не будет. В то же время американские нефтяные компании пока не спешат гарантировать вложение инвестиций в нефтяную отрасль Венесуэлы даже при предоставлении Трампом военной защиты.

Кто следующий: Трамп намекнул, что не остановится

В понедельник, 5 января, на своих страницах в соцсетях Госдеп запостил фото Трампа с подписью: «Это наше полушарие, и президент США не позволит угрожать нашей безопасности». Спецоперация США в Венесуэле — это огромный удар по России и Китаю. За последние десятилетия Пекин предоставил Каракасу миллиарды ссуд, а основная часть экспорта венесуэльской нефти шла именно в КНР. В своем сообщении в Facebook депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий отметил, что для России Венесуэла была центром производства «шахедов».

«В стране действовали огромные цеха для уборки: отдельные платы, блоки, процессоры. Венесуэла не находилась под такими жесткими санкциями, как Россия или Иран. Плюс рабочая сила там была не просто дешевая — люди были готовы работать буквально за еду. Со временем мы должны почувствовать определенное облегчение для нашей ПВО», — подчеркнул Заблоцкий.

Однако наряду с сомнительной законностью действий американской армии в Венесуэле — не было разрешения ни Совбеза ООН, ни Конгресса США, не говоря уже о том, что это отнюдь не подпадало под действие статьи 51 Устава ООН о праве на самооборону (хотя представители администрации Трампа представили это как самооборону от наркотероризма). мире, который руководствуется силой, принуждением и властью — железными законами». Миллер также добавил, что, согласно «доктрине Трампа», США как сверхдержава будут использовать свои ВС для защиты американских интересов.

Западные столицы одна за другой заявили, что не признавали легитимным режим Мадуро с 2018 года, введя несколько волн санкций. Однако в оценках применения США военной силы для задержания Мадуро и его жены (но все же сохранение его режима в Венесуэле, считая, что смогут с ним договориться) западный мир разделился. 26 стран ЕС в совместном заявлении подчеркнули, что преодоление кризиса в Венесуэле возможно только из-за уважения к воле народа Венесуэлы. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не одобряет метод свержения Мадуро. В то же время премьер Италии Джорджа Мэлони считает оправданными действия Америки.

В статье для The Atlantic американская историкиня, писательница и журналистка Энн Эпплбом напоминает, как еще в 2019 году эксрадница Белого дома по России Фиона Гилл во время свидетельств в Конгрессе говорила, что россияне, продвигая создание зон влияния, предлагали первой администрации Украину Трампа.

«Ошибка Трампа еще более фундаментальна. Разделение мира на сферы влияния означает, что меньшие страны не могут влиять на события, и серьезная ошибка считает, что венесуэльцы не попытаются. Большинство американцев все еще хотят, чтобы их страна символизировала нечто иное, чем алчность, и большинство не хочет, чтобы их военные воевали на стороне доноров Трампа по нефтяной промышленности», — подчеркивает Энн Эпплбом.

Вряд ли в администрации США, которая движется в фарвартере «доктрины Трампа», это волнует. Окрыленные молниеносной операцией по задержанию Мадуро и его супруги, Трамп уже говорит о других странах, включая Колумбию, Мексику, Кубу и Гренландию, которая является автономной учредительной страной в составе Дании. Президент США снова повторил, что Америке нужна Гренландия с точки зрения нацбезопасности, а издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты могут попытаться установить контроль над Гренландией к 4 июля — 250-летию американской независимости.

Лидеры ключевых стран Европы, включая Данию, выступили с общей позицией, напомнив, что Гренландия принадлежит ее народу, поэтому Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии. Ранее премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что американская силовая аннексия Гренландии будет означать конец НАТО. Напомним, что о Гренландии, как и о Канаде в качестве «51 американского штата», Трамп говорит с самого начала своего второго президентского срока.

Однако после военной операции США в Венесуэле многими европейцами эти заявления воспринимаются не просто как слова. Уже не говоря о том, что действия Америки в Каракасе открыли ящик Пандоры и стали указателем, в том числе для России и Китая.