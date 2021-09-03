Правоохранители обнаружили субмарину, которой переправляли тонны кокаина водами Тихого океана

Экипаж субмарины задержали.
В Колумбии обнаружили субмарину наркодельцов, на борту было почти две тонны кокаина.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Только, по предварительным оценкам, его цена достигает шестидесяти миллионов долларов. Экипаж субмарины также задержали.
Маршрут злоумышленников проходил в водах Тихого океана. И этот путь уже давно отработан среди наркодельцов.
Только в этом году на различных подводных лодках правоохранители изъяли около двадцати семи тонн кокаина. Он предназначался для продажи в Латинской Америке.