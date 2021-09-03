Правоохранители обнаружили субмарину, которой переправляли тонны кокаина водами Тихого океана

Экипаж субмарины задержали.

В Колумбии обнаружили субмарину наркодельцов, на борту было почти две тонны кокаина.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Только, по предварительным оценкам, его цена достигает шестидесяти миллионов долларов. Экипаж субмарины также задержали.

Маршрут злоумышленников проходил в водах Тихого океана. И этот путь уже давно отработан среди наркодельцов.

Только в этом году на различных подводных лодках правоохранители изъяли около двадцати семи тонн кокаина. Он предназначался для продажи в Латинской Америке.

Новости мира: в Колумбии обнаружили субмарину наркодельцов

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