Православная монахиня-инфлюенсерша из США выступила против войны в Украине: РПЦ наказала ее

Православная монахиня-инфлюэнсерша из США Васса Ларин / © Associated Press

Православная монахиня-инфлюенсерша из США Васса Ларин выступила против войны России в Украине. Ларин критиковала патриарха Русской православной церкви Кирилла за поддержку войны. Из-за этого РПЦ за рубежом наказала монахиню.

Об этом сообщает Independent.

До 2022 года сестра Васса Ларин была известна прежде всего благодаря своему YouTube-каналу, где она рассказывала тысячам подписчиков о православных праздниках и жизни святых. Она получила репутацию одной из самых известных женщин-интеллектуалов в православной среде, которую традиционно возглавляют только мужчины.

Все изменилось после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ларин открыто выступила против войны, что в итоге привело к лишению ее статуса монахини.

По словам Ларин, епископ требовал, чтобы она прекратила медийную деятельность, фактически пытаясь заставить монахиню замолчать. Когда же она отказалась, решением Синода епископов РПЦ за рубежом, которое утвердили в мае, Ларин вывели из состояния монахинь. Официальное основание — «непослушание». Конкретных объяснений не предоставили.

Ларин убеждена: настоящая причина кроется в ее критике патриарха Кирилла, который поддержал российскую войну, и других церковных иерархов, следующих за ним.

Ларин и ее сторонники считают, что это первый случай, когда Москва применила подобные репрессивные меры в отношении американки, которая выступила против пророссийской линии церкви. Десятки священников в России уже были наказаны за аналогичную позицию, свидетельствует исследование Фордгемского университета.

«Я не могла не сказать этого. Патриарх Кирилл манипулирует религиозными терминами, духовными понятиями, чтобы достигать политических целей. Это очень цинично и это кощунство. …Но самая большая трагедия в том, что из-за этого гибнут люди», — отметила 54-летняя Ларин в интервью из Вены, где сейчас проживает.

В то же время она отмечает, что решение Синода противоречит церковному праву.

Монахиня Васса Ларин / © Associated Press

Внешне Ларин продолжает носить монашескую одежду, однако теперь принадлежит к Православной церкви Украины. Кроме того, ее пригласили преподавать в Киевской православной богословской академии.

Митрополит Евстратий (Зоря) в комментарии отметил «преданность Ларин миротворческой деятельности и осуждению российской пропаганды войны».

Что известно о РПЦЗ и ее пути к Москве?

РПЦЗ возникла в начале ХХ века среди российских эмигрантов, которые спасались от советских преследований, в том числе и семья Ларин. В советский период эта церковь действовала отдельно, считая Московскую патриархию подконтрольной КГБ. Однако в 2007 году она возобновила связи с Москвой, сохранив формальную автономию, но признав власть патриарха Кирилла. На своем сайте РПЦЗ регулярно призывает «в целом молиться за мир», но не осуждает Россию. Зато она критикует Украину за попытки ограничить деятельность УПЦ МП.

Кто такая Васса Ларин?

Васса Ларин родилась в Нью-Йорке в семье священника РПЦЗ. В доме семьи висел портрет последнего русского царя, а общение велось на русском. Ларин решила отказаться от престижного образования в США, чтобы избрать путь монахини. После жизни во французском монастыре получила докторскую степень в Германии, а затем работала в Вене как преподаватель и эксперт в комиссиях РПЦ. Ее YouTube-канал Coffee with Sister Vassa, насчитывающий около 24 тыс. подписчиков, сочетает юмор и короткие образовательные ролики о православии.

Конфликты Ларин с епископами случались и раньше. В 2017 году Синод раскритиковал ее совет матери быть терпимее к сыну-гомосексуалу, однако тогда женщину не лишили монашеского сана.

После начала войны в 2022 году выступления Ларин стали более критичными — она резко осудила церковных иерархов, поддержавших агрессию.

В конце 2024 года монахиня получила нового руководителя — епископа Лукаса из Нью-Йорка. Тот в январе написал ей: «Для тебя вредно духовно жить в мире и заниматься нынешней социальной деятельностью». Он потребовал, чтобы Ларин оставила публичную деятельность и поселилась в монастыре. Ларин возразила, что он может оценивать ее духовное состояние без личного общения. После отказа выполнить приказ, Синод подтвердил лишение женщины монашества.

«Это не вопрос моих обид. Они не имеют власти искажать понятия добра и зла и называть черное белым, а белое черным», — высказалась Ларин.

К слову, летом эстонское правительство сообщило, что российские власти используют монахинь в отдаленном монастыре в Балтийском регионе для распространения пророссийской пропаганды в рамках своей гибридной войны против Европы.