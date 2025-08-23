Православный архиепископ попросил прощения за встречу с Путиным

Архиепископ ПЦА Алексий и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Один из иерархов Православной церкви Америки, глава епархии на Аляске архиепископ Алексий попросил прощения у тех, кого могла обидеть его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Текст извинения опубликован на официальном сайте ПЦА.

«Я хочу выразить свои искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или растерянность из-за моих действий в последние дни», — цитируют его слова в этом обращении.

Встреча является архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием состоялась после саммита с президентом США Дональдом Трампом. Кремлевский диктатор встретился подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского, который считается православным покровителем Америки.

Православный иерарх пояснил, что поздравил российского лидера «в мирном духе гостеприимства после трех дней епархиальной молитвы за мир». С тех пор, по его словам, он услышал «от многих», что упустил возможность для упрека или для требования мира.

Он также подчеркнул, что его действия «никоим образом не свидетельствуют об изменении позиции ПЦА и поддержки тех, кто страдает» из-за войны в Украине.

Предстоятель ПЦА митрополит Тихон уточнил, что владыка Алексий встречался с Путиным по собственной инициативе — без ведома и разрешения Священного Синода.

Он напомнил, что ПЦА неоднократно осуждала агрессию против Украины и «поднимала голос против насилия, молилась за мир и оказывала поддержку тем, кто был перемещен в результате войны».

«Вместе с моими братьями-иерархами в Священном Синоде я возобновляю свой горячий призыв к немедленному прекращению военных действий и чтобы воцарился мир, чтобы примирение и исцеление могли начаться для всех, кто пострадал от этой трагической войны», — подчеркнул митрополит Тихон.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал встречу президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась на прошлой неделе на Аляске. По его словам, это событие выглядело как демонстрация силы.