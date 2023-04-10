Православный шариат: скандальный священник РПЦ призвал женщин "отстраниться от управления жизнью" и варить кашу

По мнению Ткачева, "женщина не создана управлять жизнью, а "создана варить кашу и вешать занавески".

Скандальный священник РПЦ Андрей Ткачев, сбежавший из Киева в Москву после Революции Достоинства, в очередной раз отметился скандальным заявлением, как и "подобает" агитатору-политруку в рясе.

В этот раз Ткачев заявил, что слишком много женщин управляют своей жизнью.

"Мужчина отвечает за жизнь. Бабы должны отстраниться от управления жизнью, а мужчины должны занять их место. Слишком многие бабы руководят своей жизнью. Это ужасно, это не их занятие! Женщина не создана управлять жизнью. Она создана варить кашу, вешать занавески и быть счастливой", – отметил священник РПЦ.

Напомним, что в Иране власти с помощью камер будут искать "нарушительниц", которые не носят хиджаб. Можно предположить, что учитывая последние тенденции в России, вскоре и РФ станет страной "православного шариата".

Ранее скандальный священник РПЦ Андрей Ткачев призвал россиян умирать в Украине, а не "под столом в блювотине". Также он призвал оккупантов заряжать "Грады" для убийства украинцев с молитвой.

За эти заявления СБУ заочно сообщила Ткачеву о подозрении.

Читайте также: