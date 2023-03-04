Православный вуз в Москве отказал изменившей пол студентке в выдаче диплома

Ректор учебного заведения подчеркнул, что православная церковь выступает категорически против смены пола и православный вуз тоже не может это поддерживать.

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) отказался выдавать диплом на новое имя студентке, решившей сменить пол во время учебы.

Об этом сообщает прокремлевское пропагандистское госагентство ТАСС.

Причиной отказа в выдаче диплома студентке, по словам ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева, стало отсутствие информации о ее крещении в новом статусе.

"У нас университет православный, мы принимаем к себе крещеных людей. Вы знаете, что в крещении человеку дается имя и под этим именем мы его и знаем, и учим. А сейчас, когда она изменила имя, возникает вопрос, а тот, кого она называет (вместо себя), – он кто такой, что за человек, крещеный – не крещеный? Мы его учили? Нет, мы не учили такого, мы такого человека не знаем. Как мы можем ей выдать свой диплом, диплом православного университета?" – сказал ректор.

Воробьев также уточнил, что православная церковь выступает категорически против смены пола и православный вуз также не может это поддерживать.



"Это же противоестественные дела, зачем же нас в это втягивать? Мы рассматриваем это как какую-то провокацию просто. Церковь не хочет в этом участвовать никаким образом, и я не могу как ректор университета поступать иначе. Буду поступать по совести. Не потому, что я кому-то хочу неприятности сделать – я должен защищать свой университет, понимаете? А так, что же, скажут: православный университет признает все такие дела?!" – отметил Воробьев.

Отвечая на вопрос о том, является ли студентка, решившая сменить пол, верующим человеком, ректор ПСТГУ отметил, что когда ее принимали на обучение, она была православная, но потом с ней, видимо, "что-то случилось". "Наверное, лучше диплом православного университета выдавать православному человеку. Вот это была девушка, а теперь мы кому должны диплом отдать?" – заключил священнослужитель.

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