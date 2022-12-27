Правозащитница: РФ никогда не наказывали за зверства, жестокость – часть российской культуры

По мнению правозащитницы, российские зверства на Украине стали вердиктом всей международной системе мира и безопасности.

Россия десятилетиями использует войну и военные преступления как инструмент достижения геополитических интересов. Никогда РФ не была за них наказана. Поэтому установление мира невозможно без привлечения путинского режима к ответственности.

Об этом заявила глава украинской общественной организации "Центр гражданских свобод", правозащитница Александра Матвийчук, информирует FREEДОМ.

"Россия никогда не была наказана за все зверства, совершенные в Чечне, Молдове, Грузии, Мали, Сирии, Ливии и других странах мира. Они считают, что могут делать все, что захотят. Эта жестокость стала частью российской культуры", — подчеркнула правозащитница.

По ее мнению, российские зверства на Украине стали вердиктом всей международной системе мира и безопасности.

"Потому что это не война между двумя государствами. Это война между двумя системами — авторитаризмом и демократией", — считает Матвийчук.

Она отметила, что нацистские военные преступники были осуждены на Нюрнбергском процессе только после падения гитлеровского режима. Правозащитница отмечает, что сейчас ждать нельзя.

"Правосудие должно быть независимым от масштабов власти путинского режима. Мы не можем ждать. Именно сейчас мы должны создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности", — отмечает глава "Центра гражданских свобод".

Ранее в Бундестаге заявили, что нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями, потому что "Путин — преступник и террорист".

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