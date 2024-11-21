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Правозащитники Amnesty International возмутились из-за решения Байдена передать оружие Украине: о чем идет речь

Правозащитники Amnesty International возмутились из-за решения Байдена передать оружие Украине: о чем идет речь

Президент Джо Байден разрешил предоставить Украине противопехотные мины / Фото: ТСН.ua

В международной организации назвали решение американского президента "безрассудным".

В четверг, 21 ноября, когда Россия впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой, представитель международной правозащитной организации Amnesty International призвал администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть решение предоставить Украине противопехотные мины.

Об этом говорится в прессрелизе, опубликованном на сайте организации.

Директор Amnesty International США по адвокации в Европе и Центральной Азии Бен Линден назвал решение американского президента "безрассудным", поскольку "противопехотные мины увеличивают риск причинения вреда гражданским лицам".

"Противопехотные наземные мины по своей сути являются неизбирательным оружием, которое калечит и убивает мирных жителей еще долго после окончания конфликта, и ему не должно быть места в арсенале ни одной страны", — говорится в его заявлении.

Amnesty International призвала администрацию Байдена пересмотреть свое решение, чтобы "защитить гражданское население от неизбирательного ущерба, который непременно приведет к использованию этих наземных мин".

"Перед лицом продолжающейся российской агрессии, включая убийства и ранения украинских детей, наземные мины не являются ответом на защиту мирных жителей", — считают правозащитники.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что его страна передает Украине противопехотные мины в связи с изменением тактики российской армии.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в августе 2022 года правозащитная организация Amnesty International цинично обвинила ВСУ в расположении техники и оружия в жилых районах. После скандала, вызванного таким заявлением, эта организация обвинила Россию в преступлениях против человечности и призвала к расследованию.

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