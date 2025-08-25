Правые партии Нидерландов предлагают депортировать украинских мужчин: подробности

Флаг Нидерландов / © Pixabay

Накануне парламентских выборов в Нидерландах две правые политические силы, Партия свободы (PVV) и JA21, обнародовали свои предвыборные программы, уделив особое внимание контролю над миграцией и безопасностью.

Об этом пишет издание Nltimes.

PVV под руководством Герта Вилдерса предложила ряд радикальных мер, среди которых: закрытие страны для всех искателей убежища на четыре года, прекращение работы центров для беженцев и воссоединения семей, а также депортация украинских мужчин. Кроме того, партия выступает за выход Нидерландов из Конвенции ООН о беженцах. Экономическая часть программы предусматривает отмену медицинской франшизы, снижение налогов и нулевой НДС на продукты. Также PVV предлагает усилить полицию и пенитенциарную систему.

JA21 во главе с Йостом Эрдмансом выбрала более «управляемый» подход к консервативной политике. Партия предлагает усилить контроль на границах, ограничить воссоединение семей и отменить закон о распределении беженцев. Среди других инициатив — создание новых министерских должностей в сфере ядерной энергетики и эффективности правительства, расширение прямого влияния граждан через обязательные референдумы и повышение финансирования системы внутренней безопасности. JA21 также планирует увеличить численность военных и гражданского оборонного персонала до 200 тысяч к 2035 году, установить

Обе политические силы делают акцент на укреплении закона и порядка, однако их экономические подходы и видение роли государства значительно отличаются.

Аналитики отмечают, что правым избирателям придется выбирать между радикальной изоляцией и более умеренным консерватизмом, что отражает два подхода к безопасности, экономике и миграционной политике.

