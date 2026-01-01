Праздник обернулся огнем: что могло вызвать пожар на курорте в Швейцарии

Полиция Швейцарии / © Associated Press

Около 40 человек погибли и еще 115 получили ранения в результате вспыхнувшего в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана во время празднования Нового года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные местной полиции.

По предварительной версии властей причиной трагедии стал несчастный случай. Очевидцы рассказывают, что огонь вспыхнул рано утром в четверг, когда от свечи или бенгальского огня, которые воткнули в бутылку и подняли слишком высоко, загорелся потолок заведения. Хотя в СМИ появлялась информация о взрыве, местные чиновники уточнили, что он стал следствием интенсивного горения, а не причиной возгорания.

Сообщается, что среди пострадавших есть иностранные туристы. В частности, Франция и Италия уже официально подтвердили, что их граждане получили ранения разной степени тяжести. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и следователи, устанавливающие окончательные обстоятельства трагического инцидента.

