"Праздник стал пространством для насилия": чего боятся немцы в новогоднюю ночь

В Германии в новогоднюю ночь женщины и подростки практически исчезли из общественного пространства из-за страха насилия.

Власти Германии тщательно готовятся к новогодней ночи, чтобы сделать ее максимально безопасной для граждан, мигрантов и туристов. Но риск насилия во время праздника настолько увеличился в последние годы, что многие женщины и подростки предпочитают не покидать свои дома 31 декабря из-за страха.

Об этом рассказала профессор Франкфуртского университета имени Гете социолог Сюзанна Шретер в интервью BILD.

"Зоны с запретом ношения петард, ограничения на использование фейерверков, десятки тысяч полицейских на круглосуточном дежурстве — всё это должно сделать предстоящую новогоднюю ночь в Германии безопасной. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что против нарушителей будет применена вся строгость закона", – пишет издание.

Однако Шретер предупреждает о серьезных рисках для мирных жителей и утверждает, что за последние несколько лет в Германии сформировалось "пространство для насилия" в это время года. По ее словам, в период празднования Рождества и Нового года участились массовые акты насилия. Кроме того, эту проблему власти пытаются замалчивать, потому что инцидент часто связаны с мигрантами.

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Например, социолог напомнила о масштабных беспорядках в Берлине два года назад, когда из 145 задержанных полицией людей как минимум 111 оказались мигрантами или лицами с миграционным прошлым.

"С тех пор женщины в новогоднюю ночь практически исчезли из общественного пространства. Родители всё чаще запрещают подросткам выходить из дома, опасаясь за их безопасность, и эти опасения вполне оправданы", — отметила профессор.

Шретер считает, что происходящее в новогоднюю ночь в крупных немецких городах уже давно выходит за рамки обычного молодежного бунтарства.

"Развитие этой ситуации вызывает крайнее беспокойство. Негативные аспекты, такие как насилие в общественных местах, зачастую табуируются. Это привело к созданию пространства для насилия, которым пользуются те, кто хочет демонстрировать свое превосходство и испытывать границы дозволенного", — подчеркнула социолог.

Напомним, в Украине в новогоднюю ночь полиция ужесточит контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы готовятся активно реагировать на нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь, а задержанных нарушителей будут доставлять в отделения для выяснения обстоятельств.

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