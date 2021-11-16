"Праздник всех времен": стало известно, каким будет гуляние Нового года на Таймс-сквер в этом году

Новый год в Нью-Йорке будут праздновать не виртуально, как было в прошлом году.
Новый год праздновать в Нью-Йорке на площади Таймс-сквер в этом году позволят только тем людям, которые полностью вакцинированы от COVID-19.
Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, пишет Axios.
Те, кто не может пройти вакцинацию из-за проблем со здоровьем, должны показать отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 72 часов до застолья. Все должны быть обязательно в масках.
"Мы будем рады всем сотням тысяч посетителей, но каждый должен быть вакцинирован", – сказал он.
Детям младше 5 лет разрешено присутствовать на праздновании со взрослыми, имеющими сертификат о вакцинации.
Кроме того, Де Блазио охарактеризовал нынешнюю новогоднюю вечеринку как "праздник всех времен". По его словам, планируется опускание огромного воздушного шара.
"Присоединяйтесь к радости, присоединяйтесь к историческому моменту. Нью-Йорк предоставит миру дополнительные доказательства того, что мы на 100% восстановились (после пандемии). Мы ожидаем большой, прекрасный праздник. У нас будут четкие и разумные правила, чтобы обезопасить всех", – цитирует де Блазио, New York Post.
Проверят сертификаты будут полицейские. Более подробная информация будет опубликована в ближайшие дни, заявили официальные лица. Все торжества будут транслироваться также в прямом эфире по телевидению и онлайн.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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