Праздновали день рождения: мужчина на глазах у 11-летнего сына жестоко убил жену, тещу и совершил самоубийство

Праздновали день рождения: мужчина на глазах у 11-летнего сына жестоко убил жену, тещу и совершил самоубийство

Конфликт произошел из-за ревности.

В г. Щецин в Польше в ночь на субботу, 27 ноября, 45-летний мужчина жестоко зарезал свою тещу, жену и совершил самоубийство.

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Об этом сообщает rmf 24.pl.

По данным СМИ, в семье во время празднования дня рождения из-за ревности произошел конфликт. Тогда мужчина зарезал свою 63-летнюю тещу и ранил 35-летнюю жену, которая скончалась в больнице. После расправ мужчина совершил самоубийство.

Свидетелем трагедии стал 11-летний сын супругов, вызвавший полицию.

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