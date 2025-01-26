Празднование Пасхи: Папа Римский обратился к христианам с важным призывом

Папа призвал христиан работать вместе и сделать решительный шаг вперед к единству вокруг общей даты Пасхи.

Папа Римский Франциск призвал христиан ввести единую дату празднования Пасхи.

Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на проповедь Папы Римского 25 января.

В своей речи понтифик подчеркнул, что в 2025 году исполняется 1700 лет из Никейского собора — первого из великих Вселенских соборов, когда приняли Никейский символ веры в единосущного Бога-Сына.

Годовщина его провозглашения, по словам Папы Римского, должна стать поводом для всех христиан, "которые читают тот же символ веры и верят в того же Бога".

"Откроем заново общие корни веры. Сохраним единство", — призвал понтифик.

Папа обратился к христианам с призывом работать вместе и сделать решительный шаг вперед к единству вокруг общей даты Пасхи.

Напомним, Пасха и все праздники, связанные с ней, украинцы будут и дальше праздновать без изменений. Об этом рассказал протоиерей, глава информационно-издательского центра Волынской епархии ПЦУ Виталий Собко.

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