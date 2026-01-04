ТСН в социальных сетях

Мир
503
1 мин

Пребывание Мадуро в США и увеличение жертв российской атаки в Харькове: главные новости ночи 4 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Харьков

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 января 2026 года:

  • Мадуро доставили в Нью-Йорк: президента Венесуэлы готовят в суд Читать далее –>

  • «Доигрался — получи»: Белый дом опубликовал фото Трампа с провокационной надписью на фоне истории из Мадуро Читать далее –>

  • В Харькове на месте удара РФ нашли фрагменты тела еще одного человека - Терехов Читать далее –>

  • BBC: Мадуро и его жену доставили в федеральный СИЗО в Нью-Йорке Читать далее –>

  • Колумбия при поддержке России и Китая инициировала заседание Совбеза ООН из-за действий США по Венесуэле Читать далее –>

503
