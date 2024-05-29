Пребывание военнообязанных украинцев за границей: Эстония сделала заявление

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкну заявил, что от Украины зависит, будет ли возвращать домой Таллинн военнообязанных украинцев.

Об этом он заявил в комментарии "24 канала".

По словам главы эстонского МИД, в Европе ждут, чтобы понять, что нужно Украине.

"Поэтому нет смысла отдельно обсуждать, что мы можем сделать. Главный вопрос — что нужно Украине", — подчеркнул дипломат.

Цахкну говорит, что, прежде всего, нужен общеевропейский подход — если Киев обратится с соответствующей просьбой.

"Прежде всего, думаю, что вопрос состоит в том, что эти люди, приехавшие в Европу, есть ли они на военном учете в Украине или нет? А потому, давайте посмотрим, что будет происходить дальше", — подчеркнул чиновник.

Напомним, министра иностранных дел Польши Радослав Сикорский также сделал заявление о пребывании украинцев призывного возраста за границей. Да, по его словам, существует возможность ограничения льгот для украинских мужчин, уклоняющихся от призыва.

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